В Екатеринбурге завершили строительство второй очереди «Дацюк-Арены»

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетили спорткомплекс «Дацюк-Арена» на ул. Куйбышева, сообщает пресс-служба администрации города.



Отмечается, что строительство второй очереди объекта уже завершено. Официальное открытие состоится в январе текущего года.



В здании оборудованы: трансформируемое ледовое поле 61 на 26 м; пять футбольных полей; открытый стадион для легкоатлетов; открытая площадка для конькобежцев.



Также в спорткомплексе появился жилой блок для спортсменов (24 номера), отделение проката коньков и столовая на 100 мест.