В Екатеринбурге завершили строительство второй очереди «Дацюк-Арены»

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. По итогам 2024 года в Екатеринбурге было введено 1,8 млн кв. м жилья, сообщает ...13.12.2024 Власти Свердловской области выделят на стройки Екатеринбурга более 2 млрд руб
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Власти Свердловской области выделят Екатеринбургу более 2 млрд руб. Средства будут ...05.09.2024 В Екатеринбурге строительство «Дацюк Арены» завершено более чем на 50%
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал стройплощадку нового ...10.11.2023 Власти Екатеринбурга рассказали о планах социально-экономического развития города
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин на ...17.08.2011 В Екатеринбурге с четырехлетним опозданием прошло техническое открытие второй очереди Центра международной торговли
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2011. Сегодня в Екатеринбурге состоялось техническое открытие бизнес-комплексов класса А — ...