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13.12.2024

Власти Свердловской области выделят на стройки Екатеринбурга более 2 млрд руб

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Власти Свердловской области выделят Екатеринбургу более 2 млрд руб. Средства будут направлены на завершение строительства здания суда в Академическом районе (1,9 млрд руб.) и постройку второй очереди «Дацюк-арены» (352 млн руб.). Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев. Постановление было утверждено правительством Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.

Финансирование, предназначенное для постройки суда, будет перераспределено в виде межбюджетного трансферта с 2025 года. Благодаря этому здание Дворца правосудия будет введено в эксплуатацию уже в нынешнем году. В нем разместятся 10 участков мировых судей, а также 30 залов заседаний.

Средства для «Дацюк-арены» направят в виде субсидии. Готовность второй очереди на данный момент составляет 96%. Ее открытие планируется провести в январе 2025 года. Строительство объекта происходит с использованием призовых средств спортсменов-хоккеистов команды «СВ-металл». В здании спорткомплекса разместится жилой блок на 48 комнат, ледовое поле, столовая и отделение для проката коньков.

«Правительство области ставит перед собой задачу максимально обеспечить жителей региона спортивными объектами. Внедрение массового спорта является залогом долгой, здоровой и активной жизни», — отметил Евгений Куйвашев в ходе прямой линии 11 декабря текущего года.
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