В Екатеринбурге строительство «Дацюк Арены» завершено более чем на 50%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал стройплощадку нового спортивного объекта — второй очереди «Дацюк Арены». Подрядчик доложил, что работы выполнены более чем на 50%, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Так, на сегодняшний день в здании площадью 8,8 тыс. кв. м., где расположат мини-отель для спортсменов, кафе, раздевалки, тренерские и административные помещения, уже установлены окна, фасады закрывают утеплителем. Скоро там начнутся наружные отделочные работы. А в комнате будущего общежития, прототип которой был представлен инспекции, скоро появится мебель и другие предметы интерьера.



В основной части объекта, где будет ледовая арена, ведутся кровельные работы, а перекрытия уже готовы. Строителям предстоит сделать теплый переход из действующего здания первой очереди в новое сооружение.



Согласно проекту, на первом этаже расположат прокат коньков, гостевые холлы, раздевалки, большой бросковый зал с рапид шотами и комбинат питания на 120 мест. Отсюда же будет организован выход на четыре футбольные площадки и открытую ледовую арену площадью 12 тыс. кв. м. Крытая же площадка займет второй этаж, рядом (на втором и третьем этажах) разместится гостевой комплекс для спортсменов.



В этом многофункциональном спорткомплексе одновременно смогут тренироваться хоккеисты, конькобежцы, легкоатлеты и футболисты.