В Екатеринбурге строительство «Дацюк Арены» завершено более чем на 50%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2015. Новую ледовую арену на территории стадиона «Юность» в Екатеринбурге построят к августу ...28.10.2015 Главархитектура Екатеринбурга согласовала проект ФОКа на улице Колмогорова
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2015. Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений ...13.02.2014 В микрорайоне Компрессорный в конце 2014 года появится ФОК с ледовой ареной
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2014. Сеть муниципальных физкультурно-оздоровительных комплексов Екатеринбурга в конце 2014 ...29.11.2013 Сергей Мямин проинспектировал ход строительства детских садов в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2013. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и ...12.04.2012 Роман Абрамович подарил омскому «Авангарду» крупнейшую хоккейную арену Сибири
Инвестиционная компания Millhouse Capital, которая занимается управлением активов российского миллиардера Романа ...