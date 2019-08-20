Средний уровень ставок по вкладам в России в январе снизился до 21,5%

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Тающий процент

Российские банки массово снижают ставки по вкладам ...

Банк России ожидает замедления снижения ключевой ставки

УрБК, Москва, 19.05.2017. Скорость снижения регулятором ключевой ставки в 2018 году замедлится в связи с ослаблением ...

Владимир Зотов: Снижение ключевой ставки до 15% указывает на ее дальнейшее уменьшение

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2015. Снижение ключевой ставки до 15% годовых может указывать на новый тренд — постепенное ...

ГК «АСВ»: снижение процентных ставок по вкладам продолжится

УрБК, Москва, 15.08.2013. По итогам I полугодия 2013 года больше половины банков (62 из 100) понизили ставки. В 17 ...

«РБК daily» И Екатерина Белкина: Доходность вкладов продолжает таять

Вчера ЦБ опубликовал информацию о средней максимальной ставке по вкладам физлиц в рублях в десяти крупнейших банках. В ...