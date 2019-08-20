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Вчера, 12:02

Средний уровень ставок по вкладам в России в январе снизился до 21,5%

УрБК, Москва, 31.01.2025. Средний уровень ставок по вкладам в России в январе снизился с 22% до 21,5%. Аналитики связывают это с решением ЦБ не поднимать ключевую ставку. Они прогнозируют дальнейшее снижение доходности депозитов, но не исключают альтернативного сценария, сообщает RT.

«Многие были уверены, что в декабре произойдет еще одно повышение ключевой ставки, и банки, опережая реальность, поднимали свои проценты по депозитам. Однако «жизнь богаче схем»: ЦБ не стал ужесточать монетарную политику еще больше, и кредитные организации начали приводить доходность вкладов в соответствие с величиной ключевой ставки», — заявил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Согласно предварительному прогнозу ВТБ, в первой половине 2025 года ставки по депозитам составят 19-20% годовых, а к концу года они могут снизиться до 18-19%. Это зависит от решений главного финансового регулятора. В случае замедления инфляции в результате идущего снижения темпов кредитования ключевая ставка может быть понижена, однако возможное ускорение инфляции приведет к обратному результату.

Схожего мнения придерживается главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. По его словам, если инфляция замедлится, то снижения ключевой ставки можно ожидать уже во второй половине 2025 года. Также О. Калманович утверждает, что даже если инфляция ускорится и ЦБ еще ужесточит монетарную политику — это не продлится долго.

С этим мнением солидарен еще один эксперт — руководитель продукта «Вклады» в сервисе «Сравни» Илья Васильков. По его словам, если в ближайшие месяцы ставки могут подняться до 22-23% (в случае, если ЦБ все-таки ужесточит денежно-кредитную политику), то во второй половине года вновь произойдет переход к снижению доходности депозитов.
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