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Механоремонтный комплекс ММК отпраздновал 25-летний юбилей

УрБК, Магнитогорск, 28.01.2025. ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ПАО «ММК»)) отпраздновало 25-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината.

Механоремонтный комплекс ММК отпраздновал 25-летний юбилей
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Отметим, что комплекс специализируется на изготовлении новых запасных частей и сменного оборудования для технологических агрегатов ММК. Также специалисты Механоремонтного комплекса (МРК) производят ремонт механического оборудования для всех подразделений ММК. Кроме того, МРК поставляет оборудование и запасные части для других российских предприятий черной металлургии. Предприятие является одним из ключевых производителей технологической литейной посуды для России и стран ближнего зарубежья.

МРК — основной производитель высокопрочных и износостойких сталей под маркой MAGSTRONG. Предприятие имеет производственные мощности для переработки данного металлопроката, в том числе, выполнения специального раскроя высокопрочного листового проката по любой траектории реза плазменной резкой на машинах термической резки с программным управлением, изготовления нестандартных изделий из высокопрочного проката с применением технологий гибки и штамповки, сварки и механической обработки; проектного сопровождения изготавливаемых изделий.
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