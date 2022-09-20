Механоремонтный комплекс ММК отпраздновал 25-летний юбилей

УрБК, Магнитогорск, 20.09.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) присоединился к участию в 27-й ...25.07.2022 «Механоремонтный комплекс» ММК произвел линейку импортозамещающего оборудования
УрБК, Магнитогорск, 25.07.2022. Специалисты ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ММК) спроектировали и ...08.06.2021 ММК представил продукцию для строительного сектора на Международной выставке «Металлоконструкции-2021»
УрБК, Магнитогорск, 08.06.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК) представил свою продукцию на ...24.03.2021 ММК принимает участие во Всероссийской форум-выставке «ГОСЗАКАЗ»
УрБК, Магнитогорск, 24.03.2021. Сегодня, 24 марта, в Москве начинает работу XVI Всероссийский форум-выставка ...08.05.2018 ММК принял участие в международной выставке MiningWorld Russia-2018
УрБК, Магнитогорск, 08.05.2018. ООО «Механоремонтный комплекс» Магнитогорского металлургического комбината (ММК) ...