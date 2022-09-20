Механоремонтный комплекс ММК отпраздновал 25-летний юбилей

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 28.01.2025. ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ПАО «ММК»)) отпраздновало 25-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината.Отметим, что комплекс специализируется на изготовлении новых запасных частей и сменного оборудования для технологических агрегатов ММК. Также специалисты Механоремонтного комплекса (МРК) производят ремонт механического оборудования для всех подразделений ММК. Кроме того, МРК поставляет оборудование и запасные части для других российских предприятий черной металлургии. Предприятие является одним из ключевых производителей технологической литейной посуды для России и стран ближнего зарубежья.МРК — основной производитель высокопрочных и износостойких сталей под маркой MAGSTRONG. Предприятие имеет производственные мощности для переработки данного металлопроката, в том числе, выполнения специального раскроя высокопрочного листового проката по любой траектории реза плазменной резкой на машинах термической резки с программным управлением, изготовления нестандартных изделий из высокопрочного проката с применением технологий гибки и штамповки, сварки и механической обработки; проектного сопровождения изготавливаемых изделий.