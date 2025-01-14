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Вчера, 18:01

В Свердловской области выявили 270 тонн небезопасных рыбных консервов

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. В Свердловской области с 9 по 23 января 2025 года выявили 270 т небезопасных рыбных консервов, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Данная продукция была обнаружена с помощью анализа информационных систем. Производители не предоставили сведений о безопасности и качестве данного товара.

В ходе проверки было выяснилось, что екатеринбургские взаимосвязанные предприятия ООО «Гринберри» и ООО «Продэкспорт» неоднократно нарушали обязательные требования ветеринарного законодательства РФ.
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