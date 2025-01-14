В Свердловской области выявили 270 тонн небезопасных рыбных консервов

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Сотрудники Россельхознадзора выявили в Свердловской области более 500 тонн рыбных ...24.10.2022 Новосибирское предприятие «Меркурий Н» поставило в Свердловскую область более 300 тонн фальсифицированных рыбных консервов
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. В Свердловской области в октябре 2022 года специалисты регионального Россельхознадзора ...13.10.2022 Челябинский Россельхознадзор снял с продажи 5,5 тонны фальсифицированных рыбных консервов
УрБК, Челябинск, 13.10.2022. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям рекомендовало изъять из ...01.11.2019 Оптовый товарооборот Свердловской области в январе-сентябре сократился на 17%
В январе-сентябре 2019 года организации оптовой торговли на Среднем Урале продали товаров на 1 трлн 329,4 млрд руб., ...28.07.2014 Роспотребнадзор с 29 июля запретил ввоз овощных, фруктовых и рыбных консервов из Украины
УрБК, Москва, 28.07.2014. С 29 июля Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию Российской Федерации ...