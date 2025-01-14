В Свердловской области выявили 270 тонн небезопасных рыбных консервов

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. В Свердловской области с 9 по 23 января 2025 года выявили 270 т небезопасных рыбных консервов, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.



Данная продукция была обнаружена с помощью анализа информационных систем. Производители не предоставили сведений о безопасности и качестве данного товара.



В ходе проверки было выяснилось, что екатеринбургские взаимосвязанные предприятия ООО «Гринберри» и ООО «Продэкспорт» неоднократно нарушали обязательные требования ветеринарного законодательства РФ.