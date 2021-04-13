Жители Центральной Азии пытались ввести в Свердловскую область 60 кг небезопасных продуктов

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Сотрудники Кольцовской таможни с начала года изъяли более 50 кг насвая из Центральной ...04.07.2017 В Кольцово задержана партия подкарантийной продукции из Узбекистана и Таджикистана
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. В Кольцово с 26 июня по 3 июля была задержана партия подкарантийной продукции из ...12.12.2013 В аэропорту Кольцово в ноябре выявлено более 70 случаев нарушений ветеринарного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2013. По итогам работы отдела государственного ветеринарного надзора на государственной ...09.09.2013 За истекшую неделю в Кольцово изъято около 60 кг опасной сельхозпродукции
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2013. В период с 1 по 8 сентября 2013 специалистами отдела государственного ветеринарного ...08.08.2013 За июль текущего года в аэропорту Кольцово изъято почти 2 тонны подкарантинной продукции
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2013. В июле 2013 года в пункте пропуска «Аэропорт Кольцово» выявлено 921 нарушение ...