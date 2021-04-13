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Жители Центральной Азии пытались ввести в Свердловскую область 60 кг небезопасных продуктов

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Граждане Таджикистана и Узбекистана пытались незаконно ввести в Свердловскую область 60 кг небезопасных продуктов питания в багаже и ручной клади, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Таможенная служба аэропорта Кольцово обнаружила 18 партий небезопасной продукции. Среди изъятого товара — молочные, мясные продукты и мед без ветеринарных сопроводительных документов, разрешений Россельхознадзора на ввоз, маркировки и заводской упаковки.

Всю продукцию изъяли и уничтожили. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.
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