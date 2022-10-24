В Свердловской области изъяли из продажи более 500 тонн рыбных консервов неустановленного происхождения

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. В Свердловской области в октябре 2022 года специалисты регионального Россельхознадзора ...13.10.2022 Челябинский Россельхознадзор снял с продажи 5,5 тонны фальсифицированных рыбных консервов
УрБК, Челябинск, 13.10.2022. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям рекомендовало изъять из ...25.10.2018 В Екатеринбурге уничтожили более 500 кг груш и винограда неустановленного происхождения
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. В Екатеринбурге сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области изъяли ...22.10.2018 В Серове изъяли более 200 кг винограда неустановленного происхождения
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. В торговых точках Серова сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской ...14.09.2017 В Свердловской области уничтожили более 100 кг яблок неустановленного происхождения
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило нарушение на территории ...