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В Свердловской области изъяли из продажи более 500 тонн рыбных консервов неустановленного происхождения

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Сотрудники Россельхознадзора выявили в Свердловской области более 500 тонн рыбных консервов неустановленного происхождения.

Было выявлено, что екатеринбургские предприятия ООО «Гринберри» и ООО «Продэкспорт» при внесении информации в систему «Меркурий» опирались на фиктивные ветеринарные сопроводительные документы. Помимо этого, эти компании завышали объёмы продукции и продллевали срок её годности.

«Получателям продукции направлена информация о поступлении небезопасной продукции и необходимости изъятия ее из оборота», — уточнили в пресс-службе.
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