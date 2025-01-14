В Свердловской области Россельхознадзор выявил 512 тонн фальсифицированных рыбных консерв из сайры

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Сотрудники Россельхознадзора выявили в Свердловской области более 500 тонн рыбных ...07.04.2023 Челябинский Россельхознадзор нашел сельдь в консервах «Сайра» у компании «Фортуна Крым»
УрБК, Челябинск, 07.04.2023. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям установило, что в адрес ...24.10.2022 Новосибирское предприятие «Меркурий Н» поставило в Свердловскую область более 300 тонн фальсифицированных рыбных консервов
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. В Свердловской области в октябре 2022 года специалисты регионального Россельхознадзора ...13.10.2022 Челябинский Россельхознадзор снял с продажи 5,5 тонны фальсифицированных рыбных консервов
УрБК, Челябинск, 13.10.2022. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям рекомендовало изъять из ...10.06.2009 Управление Роспотребнадзора по Свердловской области: Рыбные консервы, изготовленные ООО «Нива-К», не соответствуют нормам
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2009. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело проверку рыбных консервов ...