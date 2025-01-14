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В Свердловской области Россельхознадзор выявил 512 тонн фальсифицированных рыбных консерв из сайры

УрБК, Екатеринбург, 21.02. 2025. Уральское управление Россельхознадзора выявило на семи предприятиях Свердловской области 512 тонн фальсифицированных рыбных консервов из сайры московского производителя ООО «Русский рыбный мир».

В пресс-службе ведомства сообщили, что по результатам лабораторных исследований в консервах с названием «Натуральные рыбные консервы стерилизованные с добавлением масла из сардины тихоокеанской (иваси) — имитация сайры ТМ «Сайра Приморская» установлен факт подмены сырья.

«В соответствии с пунктом 73 Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 от 18.10.2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» наименование пищевой рыбной продукции включает в себя в том числе зоологическое наименование вида водного биологического ресурса или объекта аквакультуры. Таким образом, название «Сайра Приморская» следует расценивать как подмену наименования консервов, содержащих сардину. Указание самим изготовителем на то, что такое название является выдуманным, лишь подтверждает использование им ложного названия рыбы», — уточнили в пресс-службе.

Всем организациям, которым были поставлены консервы ООО «Русский рыбный мир», ведомство вынесло предостережения и потребовало изъять продукцию из оборота.

Однако, небезопасная продукция до сих пор остается в продаже.
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