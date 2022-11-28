Челябинский Россельхознадзор нашел сельдь в консервах «Сайра» у компании «Фортуна Крым»

УрБК, Челябинск, 07.04.2023. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям установило, что в адрес одного из предприятий Южного Урала поступили консервы, которые были произведены ООО «Фортуна Крым» (Республика Крым). Однако внутри сайры, как это было заявлено на упаковке, была обнаружена сельдь.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, производитель подменял один вид рыбы на другой, более дешевый, и тем самым вводил в заблуждение потребителя.



Представители контрольного органа отмечают, что сайра дороже сельди минимум в 2-2,5 раза. Чтобы определить соответствие консервов названию на упаковке, требуются данные о лабораторных исследованиях или анализа ветеринарных документов.



В результате нарушений Россельхознадзор предписал запретить продукцию для продажи, а также потребовал вывести ее из оборота и затем утилизировать. Кроме того, в отношении предприятия-производителя меры будут приняты Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора.