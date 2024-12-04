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Вчера, 14:34

В Свердловской области назвали топ-10 самых востребованных у соискателей профессий

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. Самой востребованной у соискателей из Свердловской области стала профессия менеджера по продажам и работе с клиентами. За 2024 год было размещено или обновлено 50,5 тыс. резюме, говорится в исследовании рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru

Также в топ-5 попали администраторы (26,4 тыс. резюме), водители (25,3 тыс. резюме), упаковщики и комплектовщики (23 тыс.) и продавцы (17,8 тыс.).

Далее идут менеджеры по работе с партнерами (16,1 тыс. резюме), разнорабочие (14,7 тыс.), бухгалтеры, официанты, бармены или баристы (по 14,6 тыс.) и курьеры (14,5 тыс.).

Ранее УрБК писал, что за 2024 год число размещенных или обновленных резюме в Свердловской области выросло на 21% по сравнению с показателем предыдущего года.
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