В Свердловской области назвали топ-10 самых востребованных у соискателей профессий

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В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3 резюме

В Свердловской области в ноябре на одну вакансию в среднем приходится 3 резюме, говорится в исследовании платформы ...

В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3 резюме

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2024. В Свердловской области в ноябре на одну вакансию в среднем приходится 3 резюме, ...

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УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. В феврале 2024 года в Свердловской области было опубликовано более 127 тыс. резюме. По ...