В Екатеринбурге на текущей неделе сохранится теплая погода

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. В Екатеринбурге в середине недели ожидается похолодание до минус 20 градусов. Однако ...13.01.2025 В Екатеринбурге ожидается окончание оттепели
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. В Екатеринбурге ожидается окончание оттепели, однако сильных морозов не предвидится, ...09.01.2025 В Екатеринбурге в ближайшие дни сохранится теплая погода
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Во второй половине недели в Екатеринбурге сохранится аномально теплая погода. Об этом ...23.12.2024 Перед Новым годом на Среднем Урале ожидается теплая погода
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Перед Новым годом на Среднем Урале будет теплая погода, сообщает департамент ...16.12.2024 На Среднем Урале ожидается теплая неделя
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. На Среднем Урале ожидается резкое потепление, сообщает департамент информполитики ...