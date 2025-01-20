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Вчера, 09:41

В Екатеринбурге на текущей неделе сохранится теплая погода

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе сохранится теплая погода. Также ожидается выпадение большого количества снега. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на данные Уральского УГМС.

По словам синоптиков, 27 января ожидается минус 4-6 градусов, 28 января — от 0 до минус 2-х градусов, 29 января — минус 2-4 градуса, 30 января — до минус 10 градусов, 31 января вновь потеплеет до 0 градусов. В выходные вероятна плюсовая температура. Со вторника и до конца недели каждый день ожидаются осадки.

Отмечается, что январь текущего года — аномально теплый. Температура ниже нормы была зафиксирована лишь 22 и 23 числа. В первые пять дней декады фиксировалась оттепель. 9 и 10 января стали самыми теплыми за последние 50 лет. В эти дни средняя температура составляла 2,7-2,8 градусов выше нуля.
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