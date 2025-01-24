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24.01.2025

Доходность от сдачи жилья в аренду в Екатеринбурге выросла до 6,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Доходность арендного бизнеса в Екатеринбурге за последний год выросла с 6,2% до 6,6%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

При расчетах использовались данные по средней стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке (6 млн 935 тыс. руб.) и средней ставке аренды (38,3 тыс. руб.) за январь 2025 года.

Средний срок окупаемости съемной квартиры в уральской столице за 12 месяцев снизился с 16 до 15,1 года.
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