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Вчера, 13:58

Количество новых брендов на российском рынке уменьшилось почти на 20%

УрБК, Москва, 22.01.2025. По итогам 2024 года количество новых брендов на российском рынке уменьшилось на 19%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании Nikoliers.

Из опубликованных данных следует, что в 2024 году на российский рынок вышел 61 новый бренд, в том числе 33 отечественных и 28 зарубежных. По сравнению с 2023 годом показатель снизился на 19% (в 2023 году на рынок вышли 75 новых брендов).

Отмечается, что 82% новых брендов открыли первые магазины в Москве, 7% — в Санкт-Петербурге, а 11% — в региональных городах. Одним из заметных трендов является активное расширение отечественных fashion-брендов. Среди российских ретейлеров наиболее популярными категориями для выхода стали «одежда и обувь», «товары для дома», «товары для спорта» и «общественное питание».

Кроме того, в прошлом году на российский рынок вышли бренды из Китая (25% от общего числа иностранных), Италии (14%), Германии (11%), Турции (11%) и Южной Кореи (7%).
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