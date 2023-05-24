Количество новых брендов на российском рынке уменьшилось почти на 20%

УрБК, Москва, 24.05.2023. В 2023 году на российском рынке могут появиться примерно 500 новых франшиз, что на 16% меньше ...18.01.2023 Приток новых иностранных брендов на российский рынок снизился вдвое
По итогам 2022 года в России приток иностранных брендов оказался ниже, чем в 2021 году. По подсчетам Nikoliers, в 2021 ...18.01.2023 Приток новых иностранных брендов на российский рынок снизился вдвое
УрБК, Москва, 18.01.2023. По итогам 2022 года в России приток иностранных брендов оказался ниже, чем в 2021 году. По ...07.06.2022 Российские власти направят 500 млн рублей на продвижение российских брендов
Российские власти в 2022 году направит 500 млн руб. на продвижение различных российских брендов. Об этом сообщил глава ...19.12.2012 «Магазин магазинов»: Екатеринбург является одним из лидеров российского рынка по представлению международных марок
УрБК, Москва, 19.12.2012. Международные марки, представленные в России, открыли за 2012 г. 1,2 тысячи магазинов, ...