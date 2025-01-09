В Екатеринбурге определили перевозчиков по 107 маршрутам общественного транспорта

Администрация Екатеринбурга объявила аукционы для перевозчиков по 32 брутто-контрактам, сообщает пресс-служба ...

Администрация Екатеринбурга объявила аукционы по новой системе брутто-контрактов на 8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Администрация Екатеринбурга объявила аукционы для перевозчиков по 32 брутто-контрактам, ...

Администрация Екатеринбурга объявила аукционы по новой системе брутто-контрактов на 8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Власти Екатеринбурга утвердили переход автобусного транспорта на брутто-контракты. ...

Администрация Екатеринбурга утвердила переход автобусного транспорта на брутто-контракты

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. В рамках разворачиваемой транспортной реформы в Екатеринбурге администрация города ...

Администрация Екатеринбурга разместила первые брутто-контракты на троллейбусные маршруты

В Екатеринбурге с 1 августа городской общественный наземный электротранспорт переведут на брутто-контракты

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Власти Екатеринбурга подписали постановление о переводе городского общественного ...