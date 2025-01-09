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Вчера, 10:21

В Екатеринбурге определили перевозчиков по 107 маршрутам общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В Екатеринбурге девять перевозчиков заключат брутто-контракты. Они выиграли 32 лота аукциона на право заключения договора с муниципалитетом по обслуживанию 107 маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Большая часть линий досталась «Гортрансу», который помимо автобусных перевозок сохранит за собой обслуживание всех трамвайных и троллейбусных маршрутов. Также среди победителей аукциона оказались «Уралтрансгрупп», «Форт-Транс», «Декар-бас» и другие компании. Полный перечень перевозчиков и маршрутов, которые они будут обслуживать, можно посмотреть на сайте муниципалитета.

Переход на брутто-контракты означает, что перевозчики станут получать деньги за километраж, а средства за оплату билетов пойдут в городской бюджет. Для каждого маршрута городом будет составлен строгий график, нарушение которого повлечет за собой штрафы для перевозчика. Контракты будут подписаны до конца января и вступят в силу с 1 февраля.
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