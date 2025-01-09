В Екатеринбурге определили перевозчиков по 107 маршрутам общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В Екатеринбурге девять перевозчиков заключат брутто-контракты. Они выиграли 32 лота ...09.01.2025 Администрация Екатеринбурга объявила аукционы по новой системе брутто-контрактов на 8 млрд рублей
Администрация Екатеринбурга объявила аукционы для перевозчиков по 32 брутто-контрактам, сообщает пресс-служба ...09.01.2025 Администрация Екатеринбурга объявила аукционы по новой системе брутто-контрактов на 8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Администрация Екатеринбурга объявила аукционы для перевозчиков по 32 брутто-контрактам, ...23.12.2024 Администрация Екатеринбурга утвердила переход автобусного транспорта на брутто-контракты
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Власти Екатеринбурга утвердили переход автобусного транспорта на брутто-контракты. ...05.07.2024 В Екатеринбурге с 1 августа городской общественный наземный электротранспорт переведут на брутто-контракты
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Власти Екатеринбурга подписали постановление о переводе городского общественного ...