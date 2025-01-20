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20.01.2025

В Екатеринбурге новый трамвай «Львенок» выйдет на маршрут № 15 в пятницу

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал выход на маршрут нового трамвая «Львенок», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«С пятницы по маршруту № 15 начнет курсировать низкопольный трамвай «Львенок». Он приобретен в рамках транспортной реформы. Как и обещал, обновление трамвайного, а также автобусного и троллейбусного парков Екатеринбурга будет продолжено!», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в салоне нового трамвая 71-911ЕМ «Львенок» может поместиться 161 пассажир. Кроме того, в вагоне установлено 40 сидений. Новый транспорт прошел подготовительные процедуры и готов к выезду на маршрут. Попасть в салон жители уральской столицы смогут через четыре дверных проема. Они оснащены датчиками, которые контролируют движение створок. Это поможет избежать происшествий, если пассажир не успел зайти в трамвай.

Напомним, что городские власти планируют закупить в 2025 году 50 трехсекционных трамваев. 15 вагонов Екатеринбург получит в I квартале текущего года.
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