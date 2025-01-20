В Екатеринбурге новый трамвай «Львенок» выйдет на маршрут № 15 в пятницу

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. В Екатеринбург сегодня привезут один новый трамвай «Львенок». Об этом написал в личном ...08.05.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов протестировали новый трехсекционный трамвай
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов ...26.04.2024 В Екатеринбурге после майских праздников на маршрут № 18 выйдет новый трехсекционный трамвай «Кастор»
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода ...21.06.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил о прибытии первых трамваев для маршрута Екатеринбург — Верхняя Пышма
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. В Екатеринбург поступили первые три трамвая «Львенок», которые будут курсировать по ...30.09.2015 Жители Екатеринбурга смогут оценить новый низкопольный трамвай на маршруте № 18
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2015. Новый низкопольный трамвай выйдет для испытаний на улицы Екатеринбурга 1 октября, ...