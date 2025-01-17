Строительства здания суда в Академическом районе завершили на два месяца раньше срока

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Комплекс зданий Академического районного суда, расположенный на перекрестке ул. Вильгельма де Геннина и проспекта Академика Сахарова, посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Его строительство велось с ноября 2023 года и было завершено на два месяца раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



«Академический — это молодой активно развивающийся район нашего города, который был образован всего 3 года назад. Здесь применяются самые современные подходы. И, конечно, появление тут собственного суда назрело. В здании созданы самые комфортные условия. Торжественное открытие Дворца Юстиции запланировано на февраль, а начало работы — на 1 марта», — рассказал градоначальник.



Сам комплекс состоит из двух блоков общей площадью 16,9 тыс. кв. м. Первый блок предназначен для 10 мировых судей, а второй — для судей общей юрисдикции. Помещения позволяют проводить одновременно до 30 заседаний. Внешне здание представляет собой два стеклянных куба, которые символизируют чаши весов богини правосудия.



Отмечается, что Екатеринбург стал первым городом в России, в котором было построено новое судебное учреждение.