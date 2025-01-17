УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
17.01.2025

Строительства здания суда в Академическом районе завершили на два месяца раньше срока

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Комплекс зданий Академического районного суда, расположенный на перекрестке ул. Вильгельма де Геннина и проспекта Академика Сахарова, посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Его строительство велось с ноября 2023 года и было завершено на два месяца раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Академический — это молодой активно развивающийся район нашего города, который был образован всего 3 года назад. Здесь применяются самые современные подходы. И, конечно, появление тут собственного суда назрело. В здании созданы самые комфортные условия. Торжественное открытие Дворца Юстиции запланировано на февраль, а начало работы — на 1 марта», — рассказал градоначальник.

Сам комплекс состоит из двух блоков общей площадью 16,9 тыс. кв. м. Первый блок предназначен для 10 мировых судей, а второй — для судей общей юрисдикции. Помещения позволяют проводить одновременно до 30 заседаний. Внешне здание представляет собой два стеклянных куба, которые символизируют чаши весов богини правосудия.

Отмечается, что Екатеринбург стал первым городом в России, в котором было построено новое судебное учреждение.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.08.2024 В Екатеринбурге назначены шесть судей нового суда в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении шести судей для нового суда в ...

27.06.2024 В Екатеринбурге строительство здания суда в Академическом районе завершено на 53%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В Екатеринбурге строительство здания нового районного суда в Академическом районе ...

16.11.2023 Академический суд

В восьмом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса зданий для судейского корпуса ...

15.11.2023 В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса судебных зданий

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня началось строительство комплекса зданий, в ...

05.07.2023 По поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Академическом районе Екатеринбурга к началу 2025 года построят здание суда

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разработать техническое ...

Популярные новости
27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру20.12.2024От модного кластера — к промышленному хабу19.12.2024В Екатеринбурге сохранят 16 га Березовой рощи
Архив новостей
Январь 2025 (191)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18