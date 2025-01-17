Строительства здания суда в Академическом районе завершили на два месяца раньше срока

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении шести судей для нового суда в ...27.06.2024 В Екатеринбурге строительство здания суда в Академическом районе завершено на 53%
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В Екатеринбурге строительство здания нового районного суда в Академическом районе ...16.11.2023 Академический суд
В восьмом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса зданий для судейского корпуса ...15.11.2023 В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса судебных зданий
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня началось строительство комплекса зданий, в ...05.07.2023 По поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Академическом районе Екатеринбурга к началу 2025 года построят здание суда
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разработать техническое ...