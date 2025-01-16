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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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16.01.2025

Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%

Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, говорится в материалах Росстата.

Отметим, что в 2023 году цены в стране выросли на 7,42%, в 2022 году — на 11,94%, в 2021 году — на 8,39%.

Ранее в Уральском ГУ Банка России назвали причины ускорения годовой инфляции в Свердловской области.
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