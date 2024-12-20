УрБК, Москва, 20.12.2024. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...19.06.2023 ЦБ назвал причины ускорения инфляции в Свердловской области
Эксперты Уральского ГУ Банка России назвали причины ускорения темпов инфляции в Свердловской области. По их мнению, ...19.06.2023 ЦБ назвал причины ускорения инфляции в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Эксперты Уральского ГУ Банка России назвали причины ускорения темпов инфляции в ...15.07.2022 В Уральском ГУ Банка России назвали причины замедления инфляции в Свердловской области
Эксперты Уральского ГУ Банка России назвали причины замедления инфляции в Свердловской области. По мнению специалистов, ...24.11.2020 В ЦБ назвали причины ускорения инфляции в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Инфляция в Свердловской области в октябре 2020 года составила 3,4% по сравнению с ...