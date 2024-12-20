ЦБ назвал причины ускорения инфляции в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. В Уральском ГУ Банка России назвали причины ускорения годовой инфляции в Свердловской области. По оценкам аналитиков, это связано с ростом издержек производителей и поставщиков, ослаблением рубля и сокращением предложения отдельных товаров, сообщает пресс-служба ЦБ.



Больше всего на Среднем Урале подорожала овощная продукция, в частности, картофель. Это объясняется снижением урожайности на фоне сильных дождей. Также значительно повысились цены на молочную продукцию в связи с ростом затрат на упаковку и логистику.



Экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин отметил удорожание продукции, завозимой из других регионов. В основном это красная рыба и икра. Причина — низкий объем вылова на путине текущего года.



Ослабление национальной валюты, в свою очередь, вызвало повышение цен на импортные промышленные товары и товары с использованием импортных комплектующих. В основном, на парфюмерию, косметику и бытовую технику.



По данным Центробанка, годовая инфляция в ноябре в Свердловской области составила 9,2%, а в целом по стране — 8,9%. По прогнозам главного финансового регулятора к 2026 году она должна снизится до 4%.



«Несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели», — говорится в сообщении ЦБ.