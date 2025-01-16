В Кольцово с начала года выявили 24 нарушителя таможенных правил

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В аэропорту Кольцово таможенники задержали гражданина Китая (КНР), который вез свыше 4 ...22.07.2024 Через таможенный контроль в аэропорту Кольцово в I полугодии 2024 года прошли 980 тыс. пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2024. Зону таможенного контроля в екатеринбургском аэропорту Кольцово в I полугодии 2024 года ...02.08.2023 На Среднем Урале таможенники за полгода изъяли 45 тыс. пачек немаркированных сигарет
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Сотрудники Екатеринбургской таможни за I полугодие 2023 года обнаружили и изъяли в ...11.01.2022 Более 16 тыс. свердловчан провели новогодние праздники за границей
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Сотрудники Кольцовской таможни в новогодние каникулы обслужили свыше 31 тыс. пассажиров ...01.08.2018 В Кольцово сотрудники таможни изъяли незаконно провезенные 10 литров алкоголя и 70 кг фруктов
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. Сотрудники таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) обнаружили в багаже ...