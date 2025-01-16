В Кольцово с начала года выявили 24 нарушителя таможенных правил

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. В начале января 2025 года таможенный контроль в Кольцово прошли более 20 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



В новогодние каникулы самыми популярными направлениями у уральских туристов стали ОАЭ и Турция. Однако часть свердловчан предпочли провести новогодний отдых в Камбодже, Таиланде, Китае и на острове Шри-Ланка.



Отмечается, что таможенники выявили 24 нарушителя. В четырех случаях путешественники хотели ввезти в общей сложности 1,6 тыс. сигарет, что в два раза превышает разрешенную норму. Также было возбуждено восемь дел об административных правонарушениях по фактам незаконного вывоза наличных денег. Инспекторы таможни изъяли у туристов почти 2 млн в рублевом эквиваленте. Наиболее крупную сумму (свыше 700 тыс. руб.) изъяли у пассажира, летевшего в Таджикистан.