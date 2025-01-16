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16.01.2025

Екатеринбуржцы в новогодние праздники совершили 350 тыс. бесплатных поездок в транспорте

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. Жители Екатеринбурга 31 декабря и 1 января совершили 350 тыс. бесплатных поездок в общественном транспорте, сообщает департамент информполитики города.

Трамваями воспользовались 161 тыс. человек, троллейбусами — 57,1 тыс. человек, метро — 131 тыс. человек.

Решение отменить оплату проезда в новогодние дни принял градоначальник Алексей Орлов. Это стало возможным благодаря переходу общественного транспорта на систему
брутто-контрактов. Реализация данной инициативы стала новогодним подарком для екатеринбуржцев и гостей города от муниципалитета.

Отмечается, что недополученная прибыль за поездки 31 декабря и 1 января составила 11,5 млн руб.
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