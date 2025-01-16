Екатеринбуржцы в новогодние праздники совершили 350 тыс. бесплатных поездок в транспорте

В Екатеринбурге сделают бесплатным проезд в метро, трамваях и троллейбусах 31 декабря и 1 января. Об этом в своем ...05.12.2024 В Екатеринбурге сделают бесплатным проезд в общественном транспорте 31 декабря и 1 января
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2024. В Екатеринбурге сделают бесплатным проезд в метро, трамваях и троллейбусах 31 декабря и ...22.12.2017 В Екатеринбурге с января 2018 года подорожает проезд для льготников в общественном транспорте
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. В Екатеринбурге с 15 января 2018 года вырастет тариф для льготников на 40 поездок в ...23.09.2015 Каждый второй пассажир в Екатеринбурге в августе воспользовался «Екартой»
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2015. В Екатеринбурге по итогам августа 2015 года из 24 млн 305 тыс. пассажиров ...21.04.2014 Пользователи персональных льготных «Екарт» заплатили за проезд в марте 2014 года в среднем 6,79 рубля
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2014. Пользователи персональных льготных «Екарт» за март 2014 года совершили почти 9 млн ...