В Екатеринбурге за год построили 67 км сетей уличного освещения и отремонтировали 29 км дорог

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Власти Екатеринбурга продолжат ремонт дорог по двухгодичным контрактам в 2025 году. Об ...

Власти Екатеринбурга рассказали о планах по ремонту дорог на 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги реализации программ по благоустройству ...

В отдаленных территориях Екатеринбурга проведут девять километров линий освещения

В Екатеринбурге в 2020 году модернизируют и построят 12 км уличного освещения

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2020. В Екатеринбурге в 2020 году планируется провести работы по модернизации и строительству ...