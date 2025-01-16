В Екатеринбурге за год построили 67 км сетей уличного освещения и отремонтировали 29 км дорог

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Власти Екатеринбурга продолжат ремонт дорог по двухгодичным контрактам в 2025 году. Об ...20.09.2024 Власти Екатеринбурга подвели промежуточные итоги по реализации программ благоустройства города
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги реализации программ по благоустройству ...05.09.2024 Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов провел контрольный осмотр ремонтных и благоустроительных работ улично-дорожной сети
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов провел контрольный осмотр ремонтных ...30.07.2021 В отдаленных территориях Екатеринбурга проведут девять километров линий освещения
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил провести линии освещения в отдаленных ...22.06.2020 В Екатеринбурге в 2020 году модернизируют и построят 12 км уличного освещения
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2020. В Екатеринбурге в 2020 году планируется провести работы по модернизации и строительству ...