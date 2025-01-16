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16.01.2025

В Екатеринбурге за год построили 67 км сетей уличного освещения и отремонтировали 29 км дорог

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. В Екатеринбурге за год построили 67 км сетей уличного освещения и отремонтировали 29 км дорог. Об этом сообщает городская администрация, подводя итоги 2024 года в сфере благоустройства.

Большая часть работ по строительству сетей освещения была выполнена в отдаленных районах города (Северка, Калиновский, Шувакиш и другие). Дорожные работы были выполнены на 31 участке общей площадью около 473 тыс. кв. м. Всего отремонтировано 113 тыс. кв. м тротуаров, установлено 8 пандусов и создано 574 понижения на перекрестках.

Одним из основных проектов, реализованных в прошедшем году, стало создание дорожной инфраструктуры на улице Рощинской на участке протяженностью 1,67 км, включающей дождевую канализацию, освещение и прочее. Строителями было проложено более 14 тыс. кв. м тротуаров.

Также продолжилось благоустройство общественных пространств, включая Преображенский парк, летний парк «Уралмаш» и дендропарк на улице Первомайской.

В планах администрации на 2025 год — строительство и ремонт уличного освещения на 10 объектах, модернизация сетей в поселках Изоплит и Елизавет. В поселках Садовый, Нижнеисетский и Полеводство планируется разместить электроустановки.

В планах дорожного ремонта — продолжение работ на дублере Сибирского тракта и Елизаветинском шоссе, а также ремонт ул. Дорожная (на участке от ул. Военной до ул. Окраинной), ул. Победы (от ул. Космонавтов до ул. Индустрии) и ул. Хохрякова (от ул. Радищева до проспекта Ленина).
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