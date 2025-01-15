На Химмаше появился арт-объект «Ветер в ивах» с мифическими животными

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2024. В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш с 9 по 28 августа будет работать бесплатная ...19.06.2024 В Екатеринбурге художники паблик-арт-программы «ЧО» и юные горожане создадут новые арт-объекты на Химмаше
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО», которая проводится по инициативе девелопера ...17.05.2024 В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» объявила набор в мастерскую по созданию аудиопрогулки по Химмашу
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО», которая проводится по инициативе девелопера ...02.05.2024 В Екатеринбурге созданные детьми в школе паблик-арта «ЧО» скульптуры переехали к ДК Лаврова на Уралмаше
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. Фигуры из огромного конструктора, созданные прошлым летом участниками мастерской «Как ...05.02.2024 В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» подвела итоги четвертого сезона «Передачи энергии»
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» подвела итоги четвертого сезона «Передачи ...