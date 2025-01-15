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15.01.2025

На Химмаше появился арт-объект «Ветер в ивах» с мифическими животными

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В Екатеринбурге на Химмаше появился арт-объект «Ветер в ивах» с мифическими животными. Об этом сообщает команда паблик-арт-программы «ЧО».

На Химмаше появился арт-объект «Ветер в ивах» с мифическими животными
Фото предоставлено командой паблик-арт-программы «ЧО»

«Паблик-арт-объект стал итогом проведения Районной школы паблик-арта летом 2024 года в микрорайоне Химмаш. Куратором школы стала Полина Анисимова, а мастерской — художники Мария Плаксина и Егор Ефремов из художественного объединения «ГУЙ», участниками — ребята в возрасте от 6 до 9 лет и их родители», — говорится в сообщении.

Название работы «Ветер в ивах» заимствовано из повести шотландского писателя Кеннета Грэма. Горожане могут разглядеть в скульптуре сказочные существа: ящерутка, звездонос, пчелокот, верблюпард, черепапля, шимпанзаяц. Участники мастерской придумывали звуки и следы для своих животных — и воплощали придумки в виде мозаики. Они стали своего рода инкрустацией в итоговой скульптуре.

Весной объект зазеленеет: в нем предусмотрены специальные места для растений, которые высадят участники мастерской.

Отметим, что художественный проект создали в рамках закрывшегося в 2024 году пятого сезона паблик-арт-программы «ЧО», которая проходила по инициативе девелопера «Атом».
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