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15.01.2025

В Екатеринбурге вдоль набережной реки Исети проложат велопешеходный маршрут протяженностью 42 км

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В Екатеринбурге планируется продолжить единый велопешеходный маршрут вдоль реки Исети протяженностью 42 км. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Глава города вместе с коллегами осмотрел разные участки набережной, включая набережную Рабочей Молодежи, Макаровский мост, Олимпийскую набережную и ул. Горького.

По словам А. Орлова, во время мероприятия обсуждались идеи и планы по обновлению этой территории. Планируется поэтапно обновить пешеходные дорожки и подпоры стенки, провести берегоукрепление, заменить скамейки и светильники. Также рассматривается возможность ремонта фонтана на Октябрьской площади.

Он также напомнил, что за последнее время в Екатеринбурге преобразились участки набережной в районе улиц Гражданской, Куйбышева, Декабристов, Народной Воли, Ткачей, Машинной, Щербакова.
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