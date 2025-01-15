В Екатеринбурге вдоль набережной реки Исети проложат велопешеходный маршрут протяженностью 42 км

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2024. Готовность участка набережной реки Исети, где сейчас активно идут ремонтные работы, ...09.02.2024 В Екатеринбурге стартовала реконструкция набережной Исети от улицы Куйбышева до улицы Декабристов
УрБК, Екатеринбург. 09.02.2024. В Екатеринбурге специалисты приступили к реконструкции набережной Исети от улицы ...25.10.2023 Благоустройство набережной Исети в Екатеринбурге на участке от улицы Куйбышева до Декабристов завершится в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. В Екатеринбурге в следующем году будет завершено благоустройство набережной Исети на ...22.03.2023 К 300-летию Екатеринбург получит первый участок единой пешеходной набережной реки Исети
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал появление в городе к празднованию ...17.05.2018 В Екатеринбурге планируют провести масштабную реконструкцию набережной Рабочей Молодежи
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. Администрация Екатеринбурга планирует провести «глубокую» реконструкцию набережной ...