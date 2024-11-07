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Средний Урал вошел в топ-5 регионов по числу объектов с инфраструктурными кредитами

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Свердловская область вошла в топ-5 регионов РФ, где реализуют больше всего проектов с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Благодаря новому механизму в мкр Солнечный был возведен Губернаторский лицей на 1200 мест. Также в этот микрорайон протянули трамвайную линию. В Академическом открылась поликлиника, рассчитанная на прием 1200 пациентов в смену.

Кроме того, благодаря ИБК в мкр «ВИЗ Правобережный» был построен коллектор бытовой канализации. В 2022–2024 годах был проведен капитальный ремонт восьми улиц в пяти планировочных районах: Новокольцовском, Солнечном, «Юг Центр», «Уктус Левобережный» и Академическом. Запущено трамвайное сообщение в Академический.

Напомним, что Свердловской области на 2022-2025 годы выделили 16,5 млрд руб. на реализацию заявленных проектов. Три заявки на предоставление инфраструктурных кредитов были созданы по инициативе губернатора Евгения Куйвашева.
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