Средний Урал вошел в топ-5 регионов по числу объектов с инфраструктурными кредитами

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев расширил список объектов, которые построят за счет инфраструктурных кредитов

Свердловская область 4 февраля представила на выставке-форуме «Россия» в Москве проекты развития городской инфраструктуры

Свердловская область получила из федерального бюджета первые в этом году 500 млн рублей по инфраструктурным кредитам на строительство знаковых объектов

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловскую область из федеральной казны отправлен первый в этом году транш в ...