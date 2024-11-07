Средний Урал вошел в топ-5 регионов по числу объектов с инфраструктурными кредитами

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список объектов, которые ...05.02.2024 Свердловская область 4 февраля представила на выставке-форуме «Россия» в Москве проекты развития городской инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской ...20.03.2023 Свердловская область получила из федерального бюджета первые в этом году 500 млн рублей по инфраструктурным кредитам на строительство знаковых объектов
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловскую область из федеральной казны отправлен первый в этом году транш в ...17.02.2023 Свердловская область получит 3 млрд рублей на реализацию социальных и инфраструктурных проектов
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Правительство РФ направило в Свердловскую область 3 млрд руб. Эти средства пойдут на ...21.01.2022 Екатеринбург получил 12 млрд рублей инфраструктурных кредитов для строительства пяти объектов
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. Екатеринбург получил 11,9 млрд руб. для реализации некоторых проектов. Это позволит ...