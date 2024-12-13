УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

Аналитики прогнозируют замедление темпов роста зарплат в 2025 году

УрБК, Москва, 13.01.2025. Темпы роста зарплат в России в 2025 году замедлятся по сравнению с предыдущим годом, пишут «Ведомости».

Как отметила главный экономист АО «Эйлер аналитические технологии» Елена Ахмедова, на фоне высокой ключевой ставки экономика и рынок труда начнут охлаждаться в текущем году. Из-за этого темпы роста зарплат в реальном выражении снизятся с 8 до 4% в год.

По данным Росстата, в период с января по октябрь 2024 года рост номинальных зарплат составил 17,9%, а реальных — в 8,9%. При этом в Минэкономразвития прогнозируют рост показателя по итогам 2024 года на 7,1%, в 2025 году — на 6,1%, в 2026 году — на 4,6%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.12.2024 Аналитики прогнозируют в 2025 году снижение спроса на услуги сервисов готовой еды

УрБК, Москва, 13.12.2024. Аналитики компании Dostaевский прогнозируют снижение покупательской способности клиентов ...

18.09.2024 Минэкономразвития: За четыре года зарплаты россиян увеличатся на 35%

УрБК, Москва, 18.09.2024. Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат россиян на 35% в течение четырех лет. Так, доходы ...

17.09.2024 ЦБ: Рост зарплат россиян в 2025 году замедлится до 9%

УрБК, Москва, 17.09.2024. В России по итогам 2024 года средняя номинальная зарплата вырастет на 16%. Об этом пишут ...

17.11.2023 Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...

10.04.2019 Минэкономразвития России ухудшило прогноз по росту реальных зарплат до 1,1% в 2019 году

УрБК, Москва, 10.04.2019. Минэкономразвития России ухудшило прогноз по росту реальных зарплат в стране на 2019 год с ...

Популярные новости
18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру16.12.2024В Екатеринбурге остановился рост цен на аренду
Архив новостей
Январь 2025 (95)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1