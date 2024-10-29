Объем выданной ипотеки в РФ за 2024 год сократился на 39%

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УрБК, Москва, 08.02.2023. Объем выданных за январь ипотечных кредитов в России составил 284,3 млрд руб., что на 60% ...