Объем выданной ипотеки в РФ за 2024 год сократился на 39%

УрБК, Москва, 13.01.2025. По итогам 2024 года объем выданной ипотеки в РФ сократился на 39% по сравнению с предыдущим ...29.10.2024 Аналитики прогнозируют сокращение ипотечного рынка по итогам года на треть
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. По итогам 2024 года объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится на 33% по ...02.09.2024 В России в 2025 году число выданных ипотечных кредитов снизится до 1 млн единиц
УрБК, Москва, 02.09.2024. В России объемы выдачи ипотеки в 2025 году составят 1 млн кредитов на 3,8-4,2 трлн руб. Из ...27.06.2024 На Южном Урале количество выданных ипотечных кредитов за месяц выросло на 7%
УрБК, Челябинск, 27.06.2024. В Челябинской области в мае 2024 года было выдано 2,81 тыс. ипотечных кредитов. По ...08.02.2023 Объем выданной ипотеки в РФ в январе сократился на 60%
УрБК, Москва, 08.02.2023. Объем выданных за январь ипотечных кредитов в России составил 284,3 млрд руб., что на 60% ...