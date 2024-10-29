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Вчера, 17:55

Объем выданной ипотеки в РФ за 2024 год сократился на 39%

По итогам 2024 года объем выданной ипотеки в РФ сократился на 39% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Frank RG.

«Суммарно за 2024 год было выдано ипотечных кредитов на 4,8 трлн руб., что на 38,9% ниже, чем за 2023 год», — отмечают аналитики.

Напомним, что после завершения безадресной льготной ипотеки, ужесточения условий семейной ипотеки и очередного повышения ключевой ставки ситуация на первичном рынке жилья Екатеринбурга кардинально ухудшилась. Число сделок купли-продажи снизилось в несколько раз.
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