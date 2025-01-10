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10.01.2025

Свердловские власти увеличили финансирование программы развития Сысертского ГО на 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития Сысертского городского округа (ГО) на 2018-2027 годы на 2,5 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Выделенные финансовые средства будут потрачены на проектирование очистных сооружений в Сысерти и селе Щелкун, на ремонт и строительство местных дорог, создание объектов теплоснабжения. Кроме того, часть денег выделят на реконструкцию стадиона «Труд», создание спортивных площадок на территории Сысерти, улучшение уличного освещения в городе и близлежащих селах. Также власти региона планируют начать реализовывать проекты в сфере промышленности и агрокомплекса.

Напомним, что практика создания комплексных программ используется в регионе с 2013 года. В данный момент подобные «дорожные карты» развития разработаны в 14 муниципальных образованиях.
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