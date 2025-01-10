Свердловские власти увеличили финансирование программы развития Сысертского ГО на 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития Сысертского городского округа (ГО) на 2018-2027 годы на 2,5 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Выделенные финансовые средства будут потрачены на проектирование очистных сооружений в Сысерти и селе Щелкун, на ремонт и строительство местных дорог, создание объектов теплоснабжения. Кроме того, часть денег выделят на реконструкцию стадиона «Труд», создание спортивных площадок на территории Сысерти, улучшение уличного освещения в городе и близлежащих селах. Также власти региона планируют начать реализовывать проекты в сфере промышленности и агрокомплекса.



Напомним, что практика создания комплексных программ используется в регионе с 2013 года. В данный момент подобные «дорожные карты» развития разработаны в 14 муниципальных образованиях.