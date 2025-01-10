Свердловские власти увеличили финансирование программы развития Сысертского ГО на 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение дополнительно ...26.12.2024 Свердловские власти увеличили финансирование программы развития ГО Красноуральск почти на 10 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы ...27.12.2023 Программу развития Сысерти продлили и увеличили финансирование на 25,1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил продление сроков реализации ...25.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование Режевского городского округа до 11,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Финансирование комплексной программы развития Режевского городского округа на 2016-2024 ...10.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на 760 млн рублей увеличил финансирование программ развития Ирбита и Невьянска
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Ирбит и Невьянск получат дополнительное финансирование программ комплексного развития. ...