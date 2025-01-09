На Среднем Урале в 2025 году отремонтируют более 300 км региональных трасс

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области дорожные рабочие с опережением сроков закончат расширение ...

В Свердловской области на год раньше закончат реконструкцию участка ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В Свердловской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ...

В Свердловской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют дороги, ведущие к местам детского отдыха

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Свердловская область получила специальный казначейский кредит в 1,5 млрд руб., который ...

Власти Свердловской области намерены в 2017 году отремонтировать 112 км автодорог

В Свердловской области на ремонт дорог во II кв. этого года будет выделено 1,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2012. В Свердловской области на ремонт дорог во втором квартале 2012 года будет выделено 1,7 ...