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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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09.01.2025

На Среднем Урале в 2025 году отремонтируют более 300 км региональных трасс

На Среднем Урале в 2025 году отремонтируют более 300 км региональных трасс на 85 участках. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Планы ремонтных работ были анонсированы главой Свердловской области Евгением Куйвашевым в ходе прямой линии. Большая часть из них пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Планируется отремонтировать и капитально обновить более 70 километров дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. На севере области проведут реконструкцию двух участков дороги Серов — Североуральск — Ивдель. В северо-восточной части региона восстановят три моста на трассе Тавда — Табары, а также отреставрируют несколько участков дорог Верхняя Синячиха — Ирбит и Зайково — Знаменское.

На юго-востоке Среднего Урала дорожники обновят два участка на дороге Каменск-Уральский — поселок Горный. На западе области намечены ремонтные работы на четырехкилометровом отрезке дороги Нижние Серги — Михайловск — Арти.

Эти планы лишь малая часть всего, что предстоит реализовать в дорожной инфраструктуре Среднего Урала. Одним из важнейших объектов программы дорожных работ Управления автодорог Свердловской области остается реконструкция северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Здесь работы будут проходить на участке с 10-го по 24-й километр в Березовском городском округе. Магистраль расширят до шести полос с разделением транспортного потока.

Еще одним важным объектом является строительство автодороги от 81-го километра ЕКАД до логистического центра «Большое Седельниково». Эта дорога станет частью губернаторского проекта «Сухой порт».

Параллельно с дорожным строительством будет идти развитие инфраструктуры, в том числе, установка шумозащитных экранов, автобусных остановок и освещения на 11 участках.

Работы начнутся с момента установления в регионе устойчивой положительной температуры.
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