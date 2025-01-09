УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. На Среднем Урале в 2025 году отремонтируют более 300 км региональных трасс на 85 ...24.05.2024 В Свердловской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют дороги, ведущие к местам детского отдыха
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В Свердловской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ...31.07.2023 Свердловская область получила специальный казначейский кредит на ремонт семи дополнительных участков дорог
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Свердловская область получила специальный казначейский кредит в 1,5 млрд руб., который ...17.05.2017 Власти Свердловской области намерены в 2017 году отремонтировать 112 км автодорог
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2017. Министерство транспорта и связи Свердловской области опубликовало список региональных ...16.08.2012 В Свердловской области на ремонт дорог во II кв. этого года будет выделено 1,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2012. В Свердловской области на ремонт дорог во втором квартале 2012 года будет выделено 1,7 ...