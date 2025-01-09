Администрация Екатеринбурга объявила аукционы по новой системе брутто-контрактов на 8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Администрация Екатеринбурга объявила аукционы для перевозчиков по 32 брутто-контрактам, сообщает пресс-служба муниципалитета.



Сумма контрактов оценивается в 8 млрд руб. Компании, победившие в торгах, возьмут на себя обслуживание 107 маршрутов наземного транспорта в Екатеринбурге (автобусов, троллейбусов и трамваев).



Аукцион завершится на следующей неделе. Подписывать контракты начнут 27 января, а с 1 февраля они вступят в силу.



Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов внедрил новый принцип работы для городских автобусов. Теперь вся оплата за проезд направляется непосредственно в бюджет уральской столицы. С 1 августа на систему брутто-контрактов также были переведены троллейбусы и трамваи Екатеринбурга.