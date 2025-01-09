Администрация Екатеринбурга объявила аукционы по новой системе брутто-контрактов на 8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Администрация Екатеринбурга объявила аукционы для перевозчиков по 32 брутто-контрактам, ...30.09.2024 Власти Екатеринбурга отложили перевод общественного автотранспорта на брутто-контракты
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. Власти Екатеринбурга отложили перевод перевозчиков на брутто-контракты в рамках ...01.08.2024 В Екатеринбурге электротранспорт с 1 августа перешел на систему брутто-контрактов
В Екатеринбурге с 1 августа обслуживание трамвайных и троллейбусных маршрутов стало осуществляться по системе ...01.08.2024 В Екатеринбурге электротранспорт с 1 августа перешел на систему брутто-контрактов
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. В Екатеринбурге с 1 августа обслуживание трамвайных и троллейбусных маршрутов стало ...12.07.2024 Власти Екатеринбурга выставили на торги 18 контрактов на полугодовое обслуживание маршрутов электротранспорта
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2024. Администрация Екатеринбурга выставила на торги контракты на полугодовое обслуживание 18 ...