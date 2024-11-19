Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили оборудование 28 подстанций в ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили более 4 тыс. изоляторов на 25 ...23.04.2024 Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала в 2024 году расчистят от растительности более 12 тыс. гектаров трасс линий электропередач в УрФО
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2024 году расчистят от растительности ...05.03.2024 Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала повысили надежность работы нижневартовского энергоузла
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили новое грозозащитное ...18.10.2023 «Россети» завершили плановый ремонт выключателей на 10 подстанциях в Нижневартовском районе ХМАО
УрБК, Екатеринбург 18.10.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала закрыли годовой план по ремонту ...17.04.2023 Энергетики «Россети» — МЭС Урала обновили ЛЭП в Сургутском районе ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели техперевооружение линии ...