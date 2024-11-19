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Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили оборудование 28 подстанций в ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили оборудование на 28 подстанциях и 54 участках линий электропередачи в рамках ремонтной программы 2024 года в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). На эти цели было выделено 893 млн руб., сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили оборудование 28 подстанций в ХМАО
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

После ремонта повысилась надежность работы энергоузла и ключевых транзитов в восточной части Югры и на Ямале. Во время работ специалисты усилили конструкции 25 опор ЛЭП, установили более 1 тыс. новых изоляторов, восстановили 74 фундамента и заменили 71 км грозозащитного троса. Также на подстанциях 220-500 кВ проведен ремонт трех автотрансформаторов и более 20 выключателей.

Основную часть работ на ЛЭП энергетики проводили в труднодоступной болотистой местности, где находится большая часть линий электропередачи Сургутского района. Специалисты регулярно занимаются расчисткой трасс линий от растительности для уменьшения вероятности возникновения пожаров в результате падений деревьев. В 2024 году работы были проведены на площади свыше 3 тыс. га.
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