Доля фальсифицированной продукции на рынке РФ составляет около 10%

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Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет 8-12%

Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет от 8% до 12%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ...

Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет 8-12%

УрБК, Москва, 09.11.2018. Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет от 8% до 12%, сообщает ...

В России в 2016 году изъято из продажи 100 тонн фальсифицированной молочной продукции

УрБК, Москва, 04.04.2017. В России в 2016 году снято с реализации более 100 т фальсифицированной молочной продукции, ...

Доля фальсификата среди молочной продукции достигла 50%

Доля фальсификата в некоторых сегментах молочной продукции в 2015 году достигла 50%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ...

Россельхознадзор: Доля фальсификата среди молочной продукции достигла 50%

УрБК, Москва, 29.02.2016. Доля фальсификата в некоторых сегментах молочной продукции в 2015 году достигла 50%, сообщает ...