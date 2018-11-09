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Доля фальсифицированной продукции на рынке РФ составляет около 10%

УрБК, Москва, 27.12.2024. Доля фальсификата на рынке РФ составляет около 10%, сообщил ТАСС глава Роскачества Максим Протасов.

Он подчеркнул, что данный показатель находится ниже среднемирового уровня.

По словам М. Протасова, сроки снятия фальсифицированной продукции с полок в текущем году значительно снизились. Подавляющее большинство торговых операторов и сетей снимают фальсификат с продаж в первые недели после получения предупреждения о нарушениях.

Максим Протасов отметил, что в текущем году было выдано более 260 государственных знаков качества, в основном — на сельскохозяйственную продукцию.
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