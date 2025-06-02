Более половины россиян выступает за возвращение только избранных зарубежных брендов

УрБК, Москва, 21.03.2025. 28% россиян хотя бы раз в год отправляются в турпоездки, 17% путешествуют два-три раза в год, ...27.12.2024 Доля фальсифицированной продукции на рынке РФ составляет около 10%
УрБК, Москва, 27.12.2024. Доля фальсификата на рынке РФ составляет около 10%, сообщил ТАСС глава Роскачества Максим ...05.12.2016 Более половины россиян сожалеют о распаде СССР
56% россиян сожалеют о распаде СССР. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра. Только 29% респондентов ...11.03.2015 НАФИ: четверть россиян не пользуется банковскими картами
УрБК, Москва, 11.03.2015. Около 24% опрошенных россиян не имеют банковской карты. К этой категории людей в основном ...17.01.2012 «Левада-центр»: более 90% россиян недовольны системой здравоохранения страны
УрБК, Москва, 17.01.2012. Около 91% россиян недовольны современной системой здравоохранения страны и считают, что она ...