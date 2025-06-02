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02.06.2025

Более половины россиян выступает за возвращение только избранных зарубежных брендов

УрБК, Москва, 02.06.2025. Более половины россиян выступает за возвращение только избранных зарубежных брендов и только на условиях, которые соответствуют интересам страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Роскачества, сообщил руководитель ведомства Максим Протасов на Неделе российского ретейла, пишет ТАСС.

По словам М. Протасова, только 19% опрошенных полагают, что нужно пускать обратно все ушедшие компании. Также он отметил, что покупатели демонстрируют различную лояльность к различным категориям товаров. Так, в категории продовольствия 75% респондентов предпочитают отечественные товары.

Глава Роскачества сообщил, что иностранную продукцию россияне предпочитают приобретать в следующих категориях: автомобильная промышленность, бытовая электроника, бытовая техника. Это, по его словам, связано с недостаточным уровнем развития соответствующих отраслей промышленности в России.
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