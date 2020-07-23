В России в 2025 году могут ввести ГОСТ на шаурму

УрБК, Москва, 23.07.2020. С 1 октября этого года в России вступит в силу новый национальный стандарт (ГОСТ Р) на ...31.10.2019 В РФ могут утвердить ГОСТ для дорог со скоростным движением до 130 км/ч
УрБК, Москва, 31.10.2019. В конце декабря 2019 года в России планируется утвердить новый ГОСТ, который допустит ...10.04.2019 ГОСТ на уменьшенные дорожные знаки в России утвердят до 1 мая
УрБК, Москва, 10.04.2019. ГОСТ на уменьшенные дорожные знаки будет принят Росстандартом до 1 мая текущего года, пишет ...20.02.2019 В России введут новый ГОСТ для противогололедных реагентов
УрБК, Москва, 20.02.2019. В России разрабатывают новый ГОСТ с требованиями к противогололедным реагентам, пишет ...28.09.2015 С 2016 года в России появятся новые стандарты туристских услуг
УрБК, Москва, 28.09.2015. С 2016 года в России появятся новые стандарты туристских услуг, сообщает АТОР. Планируется, ...