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Вчера, 11:19

В России в 2025 году могут ввести ГОСТ на шаурму

УрБК, Москва, 24.12.2024. В России в будущем году могут ввести ГОСТ на шаурму. Также планируется провести дополнительные исследования этого продукта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Роскачества Максима Протасова.

«Буквально накануне была завершена подготовка первой редакции стандарта, потом он будет опубликован для обсуждения. Предполагаем, что его окончательное утверждение произойдет в 2025 году, тогда же он вступит в силу», — рассказал М. Протасов.

Ранее ведомство рекомендовало при покупке шаурмы обращать внимание на внешний вид товара и соблюдение продавцом гигиенических норм.

Максим Протасов также сообщил, что министерством готовится стандарт принципов безопасности в сфере общественного питания, а в скором времени будет принят ГОСТ на натуральную косметику.
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