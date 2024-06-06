Больше всего контрафакта выявляется среди детских игрушек и БАДов

УрБК, Москва, 06.06.2024. По итогам 2023 года оборот нелегальных товаров в России составил 4,9 трлн руб., что ...13.04.2017 Доля фальсификата рыбной продукции в России достигает 40%
УрБК, Москва, 13.04.2017. Доля фальсификата в сегменте рыбной продукции в РФ достигает 40%. Об этом сообщает ...13.04.2017 Роскачество в 2017 году проверит безопасность пива и водки
УрБК, Москва, 13.04.2017. Роскачество в 2017 году проведет исследования качества и безопасности пива и водки в России. ...06.08.2013 Роспотребназор запретил 26 БАДов
Роспотребнадзор запретил 26 БАДов из-за содержащихся в них ядовитых компонентов. Об этом сообщает РИА «Новости». ...27.12.2012 Более 11% игрушек в Свердловской области продается с санитарными нарушениями
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2012. 11,4% игрушек в Свердловской области продается с санитарными нарушениями. По ...