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Вчера, 15:15

Больше всего контрафакта выявляется среди детских игрушек и БАДов

УрБК, Москва, 24.12.2024. В 2024 году больше всего контрафакта было выявлено среди детских игрушек и биологически активных добавок (БАД). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Роскачества Максима Протасова.

«Контрафакт — это нарушение чьих-то прав на торговую марку. Категории, в которых мы чаще всего в этом году встречали такой вид нарушений, это детские игрушки и БАД», — считает М. Протасов.

Кроме того, Роскачество проверило свыше 100 тыс. карточек товаров на маркетплейсах, на которых была представлена информация о биологически активных добавках. После проверок были заблокированы несколько десятков тысяч товаров. Одна из основных причин — контрафакт.

Напомним, что в 2023 году оборот нелегальных товаров в России составил 4,9 трлн руб. Это около 10% от всего объема розничной торговли в стране. Тогда аналитики оценили ущерб бюджету РФ от недополученного налога на добавленную стоимость (НДС) в 977 млрд руб.
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