Оборот контрафакта в России составил 10,1% оборота всей розничной торговли в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Оборот розничной торговли в 2023 году по Уральскому федеральному округу составил 3 трлн ...13.09.2023 Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по обороту розничной и оптовой торговли
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Оборот розничной торговли в I полугодии 2023 года по Уральскому федеральному округу ...22.05.2023 Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 3,7%
УрБК, Челябинск, 22.05.2023. По итогам января-марта 2023 года оборот розничной торговли в Челябинской области составил ...20.09.2017 По итогам I полугодия оборот розничной торговли в России сократился на 0,3%
УрБК, Москва, 20.09.2017. По итогам первых шести месяцев 2017 года оборот розничной торговли сократился на 0,3% по ...19.06.2015 В мае 2015 года в России оборот розничной торговли снизился почти на 10%
УрБК, Москва, 19.06.2015. За май 2015 года оборот российской розничной торговли снизился на 9,2% до 2,222 трлн руб. Об ...