Оборот контрафакта в России составил 10,1% оборота всей розничной торговли в 2023 году

УрБК, Москва, 06.06.2024. По итогам 2023 года оборот нелегальных товаров в России составил 4,9 трлн руб., что составляет около 10,1% от всего объема розничной торговли в стране. Об этом говорится в аналитическом исследовании компании «РБК Исследования рынков» «Оценка рынка нелегальной продукции в России».



«Рынок нелегальной продукции в России за минувшие 4 года вырос на 58% (в текущих ценах). В результате оборот нелегальных товаров в 2023 году составил 4,9 трлн руб., что составляет около 10,1% оборота всей розничной торговли РФ. Это более чем в 5 раз превышает аналогичный общемировой показатель (в среднем 1,8% розницы)», — говорится в исследовании.



В основном подделывают fashion-товары, продукты питания и безалкогольные напитки. Суммарный объем недополученного бюджетом РФ в 2023 году налога на добавленную стоимость (НДС) оценен в 976,9 млрд руб., что соответствует 13,6% от текущего объема поступлений НДС.



Также бюджет недополучил 167,4 млрд руб. в виде налоговых и акцизных поступлений от продажи табачной и никотинсодержащей продукции и 127 млрд руб. от продажи алкоголя.