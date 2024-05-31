В Екатеринбурге не отмечается острого дефицита работников в сфере образования

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. С 1 июня 2024 года Константин Шевченко вступит в должность заместителя главы ...

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В ближайшие годы власти Екатеринбурга направят 720 млн руб. на модернизацию и ...

Власти Екатеринбурга направят 720 млн рублей на модернизацию систем безопасности в городских школах

В Екатеринбурге утверждена «дорожная карта» в сфере культуры

В Свердловской области в 2013 году в статус автономных будет переведено не менее 20% образовательных учреждений

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2012. В 2013 г. в Свердловской области в статус автономных будет переведено 20% ...