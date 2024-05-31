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В Екатеринбурге не отмечается острого дефицита работников в сфере образования

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. В Екатеринбурге не отмечается острого дефицита работников в сфере образования. Об этом заявил замглавы города Константин Шевченко в ходе прямой линии с горожанами, сообщает департамент информполитики уральской столицы.

«В настоящее время проблема нехватки специалистов остро не стоит. В том числе, благодаря системе ранней профориентации, которая создана при совместном участии предприятий, учреждений среднего профессионального и высшего образования», — сказал К.Шевченко.

Он отметил, что в текущем году в городе открылось много профильных классов, в том числе, юридические и дипломатические. По его словам, в сотрудничестве с Горным университетом в будущем планируется создание класса горняков, так как есть школьники, ориентированные на работу в данной сфере.

Также К. Шевченко сообщил, что в 2024 году в городе было завершено строительство нескольких уникальных образовательных учреждений, а педагоги Урала продолжили доказывать свой профессионализм. Так, например, директор екатеринбургской школы № 1 Алексей Махновецкий удостоился звания «Директор года России».
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