В Екатеринбурге не отмечается острого дефицита работников в сфере образования

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. С 1 июня 2024 года Константин Шевченко вступит в должность заместителя главы ...27.03.2024 Власти Екатеринбурга направят 720 млн рублей на модернизацию систем безопасности в городских школах
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В ближайшие годы власти Екатеринбурга направят 720 млн руб. на модернизацию и ...02.10.2020 Департамент образования Екатеринбурга возглавил директор Дворца молодежи Константин Шевченко
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2020. Директор Дворца молодежи Константин Шевченко назначен руководителем департамента ...16.12.2013 В Екатеринбурге утверждена «дорожная карта» в сфере культуры
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2013. Глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб утвердил план мероприятий по ...24.12.2012 В Свердловской области в 2013 году в статус автономных будет переведено не менее 20% образовательных учреждений
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2012. В 2013 г. в Свердловской области в статус автономных будет переведено 20% ...