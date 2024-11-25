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Банковские услуги в Свердловской области за год подорожали на 27%

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Банковские услуги в Свердловской области в ноябре подорожали на 26,88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Свердловскстата.

Почтовая связь за отчетный период подорожала на 17,34%, телекоммуникационная — на 15,11%. Стоимость услуг ЖКХ выросла на 9,12%, страхования — на 3,49%.

В целом услуги в регионе за последний год подорожали на 12,13%.
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