Специалисты очистят дно пруда в дендрарии от 3 тыс. куб. метров ила

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. В Екатеринбурге по периметру Городского пруда установили аншлаги, предупреждающие об ...01.02.2018 Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на очистку реки Исеть и городского пруда за 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2018. Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на очистку реки Исеть и городского пруда ...07.04.2017 На чистку городского пруда Екатеринбурга потратят 998 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2017. Конкурс на очищение акватории городского пруда и реки Исеть в Екатеринбурге выиграло ...16.04.2013 Специалисты приступают к подъему уровня Городского пруда на набережной
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2013. С сегодняшнего дня специалисты смогут начать поднимать уровень Городского пруда, ...31.01.2011 Прокуратура опротестовала право ООО «КРОС» на владение земельным участком в районе Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2011. Прокуратурой Екатеринбурга опротестовано предоставление ООО «КРОС» земельного участка ...