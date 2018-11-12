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Вчера, 17:43

Специалисты очистят дно пруда в дендрарии от 3 тыс. куб. метров ила

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Специалисты достанут со дна пруда в дендрарии около 3 тыс. куб. м ила. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«В дендрарии два пруда. Мы начали работы с малого, посередине которого расположен небольшой островок с ивой. Суммарно специалисты уберут из пруда около 3 тыс. кубометров ила. Время для работ выбрано неслучайно», — отметил замдиректора департамента благоустройства городской администрации Виктор Юровицкий.

По его словам, при холодной погоде отложения на дне водоема затвердевают, и рабочим проще их извлечь с глубины. Очистные работы проводятся при помощи специализированного экскаватора с широкими гусеницами. При этом береговой грунт сохранит свою целостность. Очищение водоемов завершится к марту.

Сообщается, что оба водоема являются родниковыми. После завершения работ они заполнятся чистой водой, а извлеченный со дна ил мастера увезут на утилизацию. В середине мая специалисты начнут укреплять берега обоих прудов. Планируется стабилизировать 2 тыс. 153 кв. м земли. Итоговая глубина от поверхности до дна обоих водоемов составит порядка 3 м. Для сохранения общего уровня воды рабочие объединят малый и большой пруды дендропарка переливной дренированной трубой. Конец всех работ запланирован на начало июля.
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