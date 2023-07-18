Свердловские власти в 2023 году направили почти 6 млн рублей на мониторинг изменений дна и берегов региональных водоемов

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области порядка 24 тыс. мальков сазана будет выпущено в местные водоемы. ...27.06.2023 На Среднем Урале до конца года установят границы 140 особо охраняемых природных территорий областного значения
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области до конца текущего года ...11.01.2023 «Вода для жизни»
В Екатеринбурге утвердили экологическую стратегию развития муниципалитета ...20.05.2022 В Свердловской области в июне начнется очистка Черноисточинского водохранилища
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2022. В Свердловской области в июне, после нереста рыб, начнутся работы по очистке ...09.10.2013 Расчетный дефицит воды Верхне-Макаровского и Волчихинского водохранилищ достиг 50 млн кубометров
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2013. Расчетный дефицит воды Верхне-Макаровского и Волчихинского водохранилищ, обеспечивающих ...