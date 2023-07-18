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Вчера, 13:01

Свердловские власти в 2023 году направили почти 6 млн рублей на мониторинг изменений дна и берегов региональных водоемов

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В 2023 году из бюджета Свердловской области было выделено 5,8 млн руб. на мониторинг озер, водохранилищ и рек. Специалисты отслеживают изменения дна и берегов региональных водоемов, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, результаты исследований станут основанием для работ по расчистке водоемов в последующие годы.

«Сейчас водные объекты детально обследуются и те, которым необходимо оздоровление, уже в этом году будут включены в новый региональный проект в «Предварительный перечень мероприятий единого федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов», — отметил Денис Мамонтов.

Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» и позволят в дальнейшем привлечь федеральное финансирование.

На данный момент в списке проверяющих находится 14 озер, водохранилищ и рек Свердловской области. Исследования проводят на Верх-Исетском, Верхне-Макаровском, Верхне-Сысертском, Сысертском, Нижне-Сысертском, Артинском, Нижнетуринском водохранилищах, водохозяйственной системе озера Боевское, реке Боевка (Никольский пруд), канале между озерами Боевское и Щелкунское, а также озерах Щелкунском, Окуневском, Балтым и Багаряк.

В ходе мониторинга при помощи эхолота и других измерительных приборов исследуется глубина водоемов, определяются места, где есть заиливание дна, измеряется ориентировочный объем ила, фиксируются разрушения берегов. Также исследуются вода и донные отложения, анализируется их химический состав на наличие тяжелых металлов и фосфатов.
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