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Свердловская область вошла в топ-10 регионов по числу пользователей онлайн-банков

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Свердловская область заняла восьмое место среди регионов России по числу пользователей интернет-банков. За год объем трафика на банковские приложения и сервисы в регионе вырос на 43%. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» со ссылкой на обезличенные данные пользователей.

Свердловская область вошла в топ-10 регионов по числу пользователей онлайн-банков
Фото: Дина Павленко

Отмечается, что приложениями банков и личными онлайн-кабинетами пользуются 91% абонентов «МегаФона». Рост потребления трафика на банковских сервисах составил 60%.

По данным исследования, число пользователей онлайн-банкинга растет за счет приобщения к подобным приложениям людей старшего возраста. По сравнению с прошлым годом, число пользователей банковских сервисов в возрасте от 61 до 70 лет выросло на 23%, а пользователей старше 70 лет — на 42%.

Количество пользователей онлайн-банков среди владельцев смартфонов марки iPhone за год выросло на 25%, марки Android — на 13%. Владельцы устройств на iOS пользуются интернет-банкингом активнее. По данным анализа трафика за последние два года, объем данных в банковских приложениях для iOS-устройств увеличился на 150%, а для Android — на 105%.

Общее количество устройств, с которых свердловчане получают доступ к банковским онлайн-сервисам, за период с начала 2024 года до середины декабря выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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