Свердловская область вошла в топ-10 регионов по числу пользователей онлайн-банков

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. В Свердловской области с января по июнь общий трафик в сегменте сервисов облачного ...29.11.2017 Мошенники распространяют фиктивные приложения «Сбербанк Онлайн» для Android
УрБК, Москва, 29.11.2017. Сбербанк столкнулся с проблемой распространения фиктивных приложений «Сбербанк Онлайн» для ...23.03.2016 За 2015 год число пользователей электронных кошельков в РФ увеличилось на 42%
УрБК, Москва, 23.03.2016. По итогам 2015 года количество пользователей электронными кошельками увеличилось на 42%. Об ...23.03.2015 Ежемесячные расходы российских пользователей смартфонов сократились до 500 рублей
Ежемесячные расходы российских пользователей смартфонов на сотовую связь к концу 2014 года сократились по сравнению с ...20.03.2015 Количество финансовых кибератак на пользователей Android выросло в три раза
УрБК, Москва, 20.03.2015. В 2014 году пользователи мобильной платформы Android стали в три раза чаще сталкиваться с ...