Свердловские производители молока получат дополнительные субсидии в размере 236 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2013. Свердловским производителям молока будет оказана дополнительная финансовая поддержка из ...05.12.2017 Свердловским аграриям увеличат субсидии по закупу молока на 30 копеек за литр
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. В проект бюджета Свердловской области на 2018 год внесены изменения об увеличении ...04.10.2024 Свердловские власти расширят размер субсидии на инициативное бюджетирование с 2 до 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Свердловские власти расширят размер субсидии на инициативное бюджетирование с 2 до 5 ...21.02.2024 Аграрии Свердловской области в 2024 году получат в качестве господдержки более 5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Аграрии Свердловской области в 2024 году получат в качестве господдержки более 5 млрд ...20.09.2024 Свердловские сельхозпроизводители получат еще почти 2 млрд рублей в рамках мер господдержки отрасли
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. Свердловские сельхозтоваропроизводители получат еще около 1,8 млрд руб. в рамках мер ...