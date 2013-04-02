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Свердловские производители молока получат дополнительные субсидии в размере 236 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Свердловские производители молока получат дополнительное финансирование в размере более 236 млн. руб. Решение об этом принял глава региона Евгений Куйвашев. 173 аграрных предприятия получат субсидии до конца декабря. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Согласно прогнозам, по итогам 2024 года аграрии, получающие господдержку, поставят на перерабатывающие заводы более 727 тыс. т. молока.

Ранее производители и переработчики, выполняя поручение главы области, заключили соглашение о сотрудничестве. По результатам этого соглашения молочные производители обязуются реализовывать сырье в пределах региона, а перерабатывающие предприятия — закупать его в полном объеме.

Всего на поддержку производителей сельхозпродукции Среднего Урала в 2024 году было направлено около 5 млрд. руб. федеральных и региональных средств, из которых более 2,2 млрд. руб. — субсидии для производителей молока.
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