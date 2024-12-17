«Уральские авиалинии» открыли продажи льготных билетов для пассажиров в возрасте от 12 до 22 лет

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. «Уральские авиалинии» запустили продажу билетов по субсидированным тарифам на 2025 год, ...07.07.2021 «Уральские авиалинии» открывают прямой рейс в Болгарию для жителей Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямой рейс в Бургас (Болгария) для ...21.08.2020 «Уральские авиалинии» запустили распродажу билетов со скидкой до 50%
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает распродажу билетов со скидкой до 50%, ...07.02.2020 «Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов на самые популярные курорты со скидкой до 40%
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о старте традиционной распродажи «Билеты в ...12.08.2016 «Уральские авиалинии» объявили скидки на осенние рейсы из Москвы и Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о начале акции «Курс на отдых» — снижение ...