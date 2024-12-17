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Вчера, 17:45

«Уральские авиалинии» открыли продажи льготных билетов для пассажиров в возрасте от 12 до 22 лет

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. «Уральские авиалинии» открыли продажи льготных билетов для молодых пассажиров, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Льгота предоставляется лицам в возрасте от 12 до 22 лет. Для ее получения необходимо приобрести билеты в мобильном приложении или на официальном сайте авиаперевозчика до 12 января. Период вылета — с 20 января по 16 февраля.

В акции участвуют внутренние рейсы с фиксированной стоимостью из Екатеринбурга и Москвы. Более подробную информацию, инструкцию по приобретению билетов, а также перечень рейсов, на которые действует льгота, можно найти на сайте авиакомпании.
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