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19.05.2023

«Уральские авиалинии» продлили акцию на возвратные билеты

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Компания «Уральские авиалинии» продлила акцию «Все билеты возвратные» для путешествий по России. Предложение распространяется на все авиабилеты.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, в рамках акции даты вылетов не ограничены. Акция действует на все регулярные рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» по России.

Заявка на возврат осуществляется не менее чем за 3 дня (72 часа) до вылета рейса.

Приобрести билеты можно на сайте uralairlines.ru, в мобильном приложении UralAirlines, в авиакассах и по звонку в call-центр 8-800-7700-262.

Сбор за бронирование возврату не подлежит.

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