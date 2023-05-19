«Уральские авиалинии» продлили акцию на возвратные билеты

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Компания «Уральские авиалинии» продлила акцию «Все билеты возвратные» для путешествий по России. Предложение распространяется на все авиабилеты.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, в рамках акции даты вылетов не ограничены. Акция действует на все регулярные рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» по России.
Заявка на возврат осуществляется не менее чем за 3 дня (72 часа) до вылета рейса.
Приобрести билеты можно на сайте uralairlines.ru, в мобильном приложении UralAirlines, в авиакассах и по звонку в call-центр 8-800-7700-262.
Сбор за бронирование возврату не подлежит.
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