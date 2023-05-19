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«Уральские авиалинии» запускают регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург — Казань — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Компания «Уральские авиалинии» запускает регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург — Казань — Екатеринбург. Полеты будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, начиная с 23 июня, сообщает пресс-служба перевозчика.

Стоит добавить, что все билеты, даже приобретенные по тарифу «промо», возвратные. Вернуть деньги за авиабилет можно, сдав его не позднее чем за 72 часа до вылета рейса.

Билеты до Казани уже можно приобрести на официальном сайте перевозчика, в мобильном приложении Uralairlines или в авиакассах.

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