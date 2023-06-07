«Уральские авиалинии» запускают новый рейс по маршруту Казань — Бишкек — Казань

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Компания «Уральские авиалинии» запускает регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург — ...27.07.2022 «Уральские авиалинии» с 11 августа запускают новый рейс по маршруту Грозный — Бишкек
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 11 августа открывает новый прямой рейс по маршруту ...18.04.2022 «Уральские авиалинии» запускают новые рейсы из Москвы и Казани
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. Компания «Уральские авиалинии» к началу отпускного сезона запускает новые рейсы из ...07.04.2022 «Уральские авиалинии» запускают рейсы из Казани в Сочи и Минеральные Воды
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу авиабилетов на рейсы из Казани в ...09.12.2020 «Уральские авиалинии» запускают чартерные рейсы в Киргизию из восьми городов России
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу на рейсы в Ош и Бишкек из восьми ...