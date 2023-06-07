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«Уральские авиалинии» запускают новый рейс по маршруту Казань — Бишкек — Казань

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Компания «Уральские авиалинии» с 15 июля начнет осуществлять рейсы по маршруту Казань — Бишкек и обратно. Полеты будут выполняться еженедельно, сообщает пресс-служба перевозчика.

Так, из Казани в Бишкек можно будет улететь в воскресенье, а вернуться обратно — в субботу. Билеты уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании, в мобильном приложении Uralairlines или в авиакассах.

Добавим, что в Бишкек самолетами «Уральских авиалиний» также можно долететь из Екатеринбурга, Грозного, Самары, Сочи, Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы (Домодедово) и Жуковского.
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